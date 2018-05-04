Украина пожаловалась, что Россия ведет себя не как СССР

Госавиаслужба Украины пожаловалась на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) из-за выдачи разрешений на полеты самолетам Ан без привлечения "Антонова". При этом Киев сослался на практику времен СССР и заявил, что Москва создает "опасный прецедент". Об этом сообщил "Коммерсант".

После свержения Виктора Януковича и возвращения Крыма авиасотрудничество между двумя странами резко осложнилось. Росавиация выдала Государственному научно-исследовательскому институту гражданской авиации сертификаты — разработчика и на изменение типовой конструкции самолетов. В ведомстве это назвали вынужденной мерой, о чем сообщили "Антонову", а стоимость услуг и требования последнего — необоснованно завышенными. В итоге украинская сторона пожаловалась в ICAO.