Жириновский заявил, что за 30 тысяч в Думе будут работать одни каменщики и шоферы

Зарплату депутатам Госдумы устанавливает правительство, и парламентарии не могут заставить платить им 30 тысяч рублей в месяц; если в несколько раз снизить доход депутатов, то в Госдуме будут сидеть люди с низким уровнем образования, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей, передает РИА Новости.

В ходе интернет-трансляции, отвечая на предложение одного из интернет-пользователей поднять россиянам зарплаты и пенсии до уровня доходов депутатов, если народные избранники не хотят снижать себе заработки, Жириновский ответил, что зарплату депутатам Госдумы определяет правительство, приравняв зарплату министров и депутатов.

"Если министр получает 300 тысяч, то и депутатам выплачивают 300 тысяч. Те депутаты, которые не хотят получать такую зарплату, ради бога, могут ее не получать и отправлять все на благотворительные цели. Но мы, депутаты, не можем заставить правительство платить депутатам, например, 30 тысяч", — сказал Жириновский.

Политик также подчеркнул, что если весь фонд зарплаты депутатов разделить на 110 миллионов работающих, то они получат надбавку в два рубля в месяц, не больше.

"Во всем мире депутаты получают больше, чем депутаты России. Поэтому я согласен, что у депутатов высокая зарплата, но если снизить зарплату, то депутатский корпус обновится, здесь будут только каменщики, водители — и то они больше получают, чем 30 тысяч, то есть люди, не имеющие высокий уровень образования и знаний", — подчеркнул депутат.

Жириновский при этом отметил, что он согласен с тем, что доходы россиян нужно повышать.