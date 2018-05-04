Украинские националисты разочаровали Вашингтон

Посольство США в Киеве разочаровано усиливающимися на Украине проявлениями ненависти и антисемитизма. В диппредставительстве считают, что в стране не должно быть места для нетерпимости.

Поводом к такому заявлению стали массовые выступления националистов, которые были приурочены к четвертой годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов. Так, в Одессе тысячи украинских националистов устроили "марш памяти", который назвали "демонстрацией украинской силы". На нем открыто звучали оскорбления не только в отношении русских, но и других национальностей. Аналогичные акции в этот день прошли и во Львове, сообщает ТАСС.

Посольство РФ в США выразило возмущение тем, что американская администрация обходит молчанием трагические события в Одессе, а также обратило внимание на нежелание Киева проводить расследование.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Люди укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Жертвами стали, по официальным данным, 48 человек.