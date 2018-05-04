Мультсериал "Лео и Тиг" приобрела крупнейшая медиакорпорация Нидерландов

Компания "Цифровое телевидение" и крупнейший государственный вещатель Нидерландов NPO закрыли сделку по продаже прав на российский мультсериал "Лео и Тиг".

Российский мультсериал "Лео и Тиг", произведенный анимационной студией "Паровоз" по заказу "Цифрового телевидения" (ВГТРК и "Ростелеком"), станет доступным для 17 миллионов зрителей на всей территории Нидерландов в сети Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Соглашение о приобретении прав на трансляцию мультсериала заключено между компанией "Сигнал Медиа", осуществляющей дистрибуцию контента, адаптированного "Цифровым телевидением" и крупнейшим государственным вещателем в Нидерландах – медиахолдингом NPO.

Nederlandse Publieke Omroep – государственная телерадиовещательная компания Нидерландов. Крупнейшая медиакорпорация страны управляет тремя эфирными каналами общей направленности и шестью тематическими проектами: молодёжным телеканалом NPO 101, документально-познавательным NPO Cultura, информационно-политическими NPO Politiek и NPO Nieuws, и NPO Zapp Xtra – детским телеканалом, программное наполнение которого и дополнит мультсериал "Цифрового телевидения". Также в число активов голландского медиахолдинга входят 15 радиостанций и несколько интернет-порталов.

Мультсериал "Лео и Тиг" – это история о двух неразлучных друзьях. Леопардик Лео и тигренок Тиг ни дня не могут прожить без приключений: они встречаются с необычными явлениями природы, разгадывают загадки, устраивают состязания и помогают всем, кому необходима их помощь. Неутомимые исследователи открывают для себя и зрителей удивительный мир Приморского края, его богатейшую природу, которая в глазах ребёнка приобретает магические способности. Попадая в увлекательные истории, Лео и Тиг учатся взаимовыручке, бережному отношению к природе, доброте и дружбе.

Прототипами главных персонажей стали уникальные редкие виды – амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу. На сегодняшний день в России обитает около 520 амурских тигров, а популяция дальневосточного леопарда не превышает 80 особей.

Телевизионная аудитория мультсериала в России исчисляется десятками миллионов человек. Премьера первой серии состоялась в октябре 2016 года на телеканалах "МУЛЬТ" и "Тлум HD". На сервисе YouTube мультфильм стал одним из главных хитов года. Кроме того, в конце марта прошло года "Лео и Тиг" в рамках 22-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в городе Суздаль получил специальный приз от компании Reed Midem в номинации "Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом", а международная аналитическая компания Eurodata TV Worldwide отметила высокую технологичность производства российского мультсериала.

По мотивам мультсериала "Лео и Тиг" создано развивающее мобильное приложение, где дети вместе с друзьями могут играть за любого из персонажей мультсериала. Каждый из героев обладает своими индивидуальными способностями, которые помогают преодолеть трудности. Увлекательные приключения героев, которых еще не было в мультсериале, доступны в App Store и Google Play.

Сделка с голландским медиахолдингом пополнила портфолио успешно реализованных проектов "Цифрового телевидения" и "Сигнал Медиа" на международном рынке. Так в апреле было объявлено о сделке с крупнейшими он-лайн кинотеатрами Китая, а в конце 2017 года – о покупке европейским подразделением группы HBO прав на вещание мультсериала "Ми-ми-мишки".