"Тайфуны" поднялись на перехват российской "Лысухи"

Многоцелевые истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании поднялись в воздух с авиабазы в Румынии для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который появился в небе над Черным морем. Соответствующее сообщение военно-воздушные силы разместили в своем микроблоге Twitter.

RAF Typhoons based in Romania have been launched as a response to a Russian Il-20 Coot aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/C71MqaKGCW