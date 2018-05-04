"Тайфуны" поднялись на перехват российской "Лысухи"

Многоцелевые истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании поднялись в воздух с авиабазы в Румынии для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который появился в небе над Черным морем. Соответствующее сообщение военно-воздушные силы разместили в своем микроблоге Twitter.

RAF Typhoons based in Romania have been launched as a response to a Russian Il-20 Coot aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/C71MqaKGCW — Royal Air Force (@RoyalAirForce) 4 мая 2018 г.

Ил-20, который страны НАТО называют Coot, или "Лысуха", – это самолет радиоэлектронной разведки. На нем установлены радары, инфракрасные и обычные камеры, комплекс перехвата радиопереговоров.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon знаменит, прежде всего, не воздушными победами, а скандалами вокруг него. Так, например, в 2015 году у одного из этих самолетов при взлете отвалился топливный бак. После этого компания-производитель призналась, что у боевой машины действительно есть заводской брак, но на безопасность полетов он никак не влияет.

В сентябре 2017 года Австрийские ВВС пожаловались, что Eurofighter продал им устаревшую модификацию этого истребителя, у которой нет целого ряда ключевых систем: оптико-локационной станции и бортового комплекса обороны. Более того, австрийские "Тайфуны" могут нести только ракеты "воздух-воздух" малого радиуса действия. Новые истребители оказались настолько не готовы к современному бою, что их перевели в эскадрильи наблюдения.

И, наконец, уже в этом году немецкие журналисты узнали, что большая часть истребителей "Тайфун" немецких ВВС на ремонте или техническом обслуживании проводят больше времени, чем в небе.