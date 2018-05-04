Следком подтвердил смерть Сергея Сакина

Следственный комитет подтвердил смерть писателя Сергея Сакина, пропавшего без вести в ноябре 2017 года. Тело было обнаружено 2 мая в лесополосе возле деревни Коровино Мышкинского района Ярославской области, его опознали родственники, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региона Кристина Гузовская.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не было, однако уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

Тело Сакина направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определений точной причины смерти и давности ее наступления.

Сергей Сакин – российский писатель, автор романа "Больше Бэна". Роман получил в 2000 году премию "Дебют" в номинации "Крупная проза", по книге снят фильм. Сакин также известен по участию в первых выпусках телевизионного шоу "Последний герой".