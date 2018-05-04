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Исследования и колонизация Луны 1 час назад
НАСА продемонстрировало ядерный реактор для колонизации Марса и Луны
Инженеры американского космического агентства NASA продемонстрировали ядерную энергетическую установку, предназначенную для будущих баз на Луне и Марсе.
Проект получил название KRUSTY. Это аббревиатура словосочетания Kilopower Reactor Using Stirling Technology, что можно перевести как "киловаттный реактор, использующий технологию Стирлинга". Поясним, что двигатель Стирлинга используется здесь для того, чтобы вращать ротор генератора, порождающего электрический ток.
"Сердцем" установки является реактор, в котором делятся ядра урана-235 (как и на обычной атомной электростанции). Тепло, выделяющееся в ходе этого процесса, передаётся трубам, заполненным жидким натрием. (Эта экзотическая жидкость давно применяется как теплоноситель в некоторых моделях ядерных реакторов.) Горячее вещество затем отдаёт свою энергию двигателю, о котором упоминалось выше, а тот приводит в действие генератор.
На одной "заправке" уранового топлива устройство может непрерывно выдавать мощность в десять киловатт на протяжении как минимум десяти лет. Как полагают эксперты NASA, четыре таких реактора смогут обеспечить энергией полноценную лунную или марсианскую базу.
Установка проходила предварительные испытания с ноября по март 2017 года. Сначала каждый компонент системы тестировали, не запуская реактор. Затем работу установки проверили на небольшой мощности. Заключительная фаза испытаний включала полный цикл: запуск реактора, выход на рабочую мощность, работу в штатном режиме и остановку.
Как нетрудно догадаться, особое внимание разработчики уделили отработке всевозможных аварийных ситуаций. Инженеры имитировали непредвиденное падение мощности, неисправность двигателей, выход из строя труб с теплоносителем и многое другое.
"Независимо от того, каким испытаниям мы его подвергали, реактор работал очень хорошо", – сообщает ведущий инженер проекта Марк Гибсон (Marc Gibson) в пресс-релизе NASA.
Установка поможет там, где не эффективны солнечные батареи. Например, таков холодный Марс, где энергией светила трудно запитать даже достаточно большой ровер. Пригодится она и при освоении Луны. Ведь ночь на нашем естественном спутнике длится долгих 14 земных суток, и всё это время фотоэлементы будут "молчать". А ведь, несмотря на все усилия человечества по разработке новых аккумуляторов, запасание энергии в промышленных количествах всё ещё остаётся проблемой.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о предшественнике KRUSTY, выдававшим всего 24 ватта. Также мы рассказывали о компактных "ядерных батарейках", способных питать небольшие космические аппараты.
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