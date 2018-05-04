Медали и дресс-код: подробности инаугурации Путина

Приглашенным на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина вручают памятную серебряную медаль с изображением Спасской башни Кремля и подписью "Москва. Кремль. 7 мая 2018 года". Стрелка на Курантах показывает полдень — в это время начнется торжественная церемония вступления избранного президента в должность.

Как уточняет РИА Новости, на обратной стороне медали изображен двуглавый орел и подпись "Вступление В. В. Путина в должность президента России". Вместе с приглашением на церемонию гостям вручают деревянную шкатулку, внутри обшитую бархатом, в которой будет лежать памятная медаль.

Стал известен и дресс-код церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина: это темный костюм и платье обычной длины.

Приглашенные на торжественную церемонию будут прибывать в Кремль через Кутафью, Спасскую и Боровицкую башни. Вход в Большой Кремлевский дворец — через главный и Благовещенский подъезды.

В числе приглашенных на инаугурацию будет вдова первого президента России Наина Ельцина.

Инаугурация президента РФ пройдет на территории Московского Кремля 7 мая. Телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru будут вести прямую трансляцию церемонии.