Стивен Джеррард возглавил "Рейнджерс"

Известный в прошлом полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Стивен Джеррард назначен на пост главного тренера шотландского футбольного "Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее Джеррард тренировал лишь юношескую команду ливерпульского клуба.

Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на четыре года. "Для меня большая честь стать главным тренером "Рейнджерс", — сказал Джеррард. — Не могу дождаться начала работы. Мы будем опираться на прошлые успехи команды".

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I