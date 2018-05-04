США требуют передать гуманитарную помощь сирийским боевикам

Соединенные Штаты отказываются гарантировать безопасный проход колонн с гуманитарной помощью в лагерь беженцев Рукбан, что в сирийском районе Эт-Танф, а также в город Ракка. Даже несмотря на то, что в продовольствии, воде и медикаментах нуждаются около 50 тысяч граждан Арабской Республики. Причем большая часть из них – это женщины и дети, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Зато американцы требуют передать гуманитарную помощь подконтрольным им бандитским формированиям. Что из этого получится, уже известно. Конашенков напомнил, как после освобождения Алеппо, Восточной Гуты и Дейр-эз-Зора, огромное количество припасов было обнаружено в квартирах и на складах боевиков. В то время как мирные жители умирали от голода и болезней.

При этом террористам и оппозиции Запад поставляет в 34 раза больше помощи, чем жителям подконтрольных сирийским войскам районов страны.

Кроме того, заканчивается операция по освобождению южного пригорода Дамаска от террористов. Отряды бандитов в районе лагеря беженцев Ярмук рассечены и уничтожаются по частям. Под контролем правительственных войск уже 65% территории. Боевики активно сдают оружие и выходят из района. Только за прошлые сутки Ярмук покинули 1348 человек, которые сдали 1236 единиц стрелкового оружия, рассказал Игорь Конашенков.

Между тем, отметил он, возрождается мирная жизнь в ранее освобожденной Восточной Гуте. Домой уже вернулись свыше 63 тысяч беженцев.