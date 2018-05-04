В США из грузовика высыпались 600 тысяч долларов. Видео

В американском штате Индиана из грузовика инкассаторской фирмы Bricks высыпались на трассу почти 600 тысяч долларов. Водители проезжавших мимо машин бросились их собирать. Полиция ищет тех, кому удалось увезти деньги с места происшествия, сообщает CBS.

Купюры достоинством в 20 долларов разлетелись по шоссе.

По словам водителя инкассаторского грузовика, неизвестно, по какой причине задняя дверь машины вдруг открылась. На распахнутые двери мужчине указал его напарник.

На дороге рядом с местом происшествия тут же начали останавливаться машины, их водители стали подбирать купюры. Некоторых авантюристов удалось задержать, однако были и такие, кому удалось скрыться.

Полиция предупреждает, что в случае поимки автомобилистам, подобравшим рассыпавшиеся деньги, будет инкриминирована кража. Впрочем, если водители вернут купюры сами, их не накажут.