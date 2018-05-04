СБР обжалует дисквалификацию Глазыриной в CAS

Союз биатлонистов России не согласился с дисквалификацией российской спортсменки Екатерины Глазыриной и собирается отстаивать права и репутацию биатлонистки в Спортивном арбитражном суде. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года.

"В связи с решением IBU о дисквалификации Глазыриной Союз биатлонистов России официально заявляет о своем несогласии с выводами комиссии IBU и намерении отстаивать права и репутацию спортсменки в CAS", — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.