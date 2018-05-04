Шойгу обсудил с Хафтаром ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу и командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар обсудили по видеосвязи борьбу с терроризмом и пути разрешения кризисной ситуации в Ливии, передает "Интерфакс" со ссылкой на российское военное ведомство.

Шойгу и Хафтар в августе 2017 года в ходе переговоров обсуждали развитие обстановки в Северной Африки и, в частности, в Ливии. Тогда Шойгу заявил о необходимости поддержки конструктивных военных и политических сил Ливии.

В январе 2017-го Хафтар посетил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который возвращался из похода к берегам Сирии.