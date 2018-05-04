"Извините, я наркоман": пьяный красноярец превратил задержание в цирковое представление

Выпивший житель Красноярска перепутал театральные подмостки и отделение полиции, где и ломал комедию. После составления протокола и освобождения он разыграл еще одну постановку, на сей раз трагедию, обвинив стражей порядка в незаконном задержании и избиении. Сделанное полицейскими видео многое проясняет в этой истории.

Завязка истории произошла около 5 часов утра 30 апреля на Свободном проспекте. Владелец Mercedes утверждает, что он сидел на пассажирском сидении, а за рулем находилась его невеста, которая остановилась по первому требованию инспекторов. Со слов последних следует, что управлял машиной как раз пьяный мужчина, а уж местами с девушкой он поменялся после непродолжительной погони.

"Извините, я наркоман", — игриво начал беседу с инспектором задержанный, хотя об этой своей фразе сам он предпочитает не вспоминать, упирая на то, что его ударили лицом об капот и по спине, а в отделении бросили на пол, где он и потерял сознание.

"Когда я пришел в себя, встал на ноги и начал выражать свое недовольство в грубой форме, на что получил подсечку и удар по лицу, в результате чего опять оказался на полу", — сетовал молодой человек.

Судя по обнародованным кадрам, лицедействовал он вполне сознательно, попутно отдавая распоряжения своей второй половине, наблюдавшей за выступлением со стороны.

"Я тебе серьезно говорю, мне вкололи героин, когда вытаскивали из тачки. Животные, на полу держат! Пускай я жертвой буду. Такая несчастная! Рыба! Констатируй факт, что я мобилу скинул", — вещал лежавший на полу задержанный.

Немногим позже, когда роль жертвы ему наскучила, он принялся гонять по отделению бутылку и собственный телефон, одним ударом попав по сотруднику полиции.

За отказ от прохождения медосвидетельствования "актеру" грозит лишение прав.