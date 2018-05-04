Не производят, а тестируют, не граммы, а миллиграммы: Чехия и ОЗХО запутались в "Новичке"

Количество нервно-паралитического вещества, использованного в Солсбери для отравления Скрипалей, возможно, измерялось не граммами, а миллиграммами, уточнили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"ОЗХО не сможет оценить или установить количество нервно-паралитического вещества, использованного в Солсбери. Возможно, количество должно измеряться в миллиграммах", — говорится в сообщении организации, передает ТАСС.

Данное заявление последовало после того, как гендиректор организации Ахмет Узюмджю сообщил, что в Солсбери было применено 50-100 граммов ядовитого вещества, а официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заметила, что такого количества яда хватило бы, чтобы отравить жителей всех близлежащих кварталов.

По мнению директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, производить отравляющее химическое вещество, которым были отравлены Скрипали, могли около 20 западных стран.

"Берешь любое западное государство с высокоразвитой химической промышленностью, любое из них может произвести то, что на Западе называют "Новичком", — сообщил он РИА Новости, подчеркнув, что все военно-химические программы СССР были завершены еще в 1992 году, и в России никогда никаких военно-химических технологий не воспроизводилось.

Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что в его стране в ноябре 2017 года в НИИ Минобороны был произведен и тестировался яд из семейства "Новичок". Позднее в Министерстве обороны Чехии подтвердили, что данное вещество действительно тестировалось, но не производилось в стране.

"В целях защиты и безопасности граждан Чехии и эти вещества были включены в программы тестирования их химических свойств точно так же, как и иные боевые отравляющие вещества, например, зарин или табун", — пояснили в ведомстве.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери в бессознательном состоянии. Предположительно, их отравили особо токсичным нервно-паралитическим ядом. Великобритания обвиняет Россию в причастности к этому преступлению, однако российские власти полностью отвергают все подозрения.