Украинских браконьеров предложили обменять на моряков "Норда"

Крымский депутат Михаил Шеремет предложил обменять задержанное украинское судно с браконьерами на экипаж захваченного пограничниками Украины рыболовецкого сейнера "Норд".

"Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров, — сказал РИА Новости Шеремет. — К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж".

По его мнению, обменять нужно не только членов экипажа, но и суда. "Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань", — подчеркнул депутат.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист" 4 мая. Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым.

Судно "Норд" с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта. Все члены экипажа – россияне, однако Киев считает их украинскими гражданами. Капитану "Норда" инкриминируют "нарушение порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины".