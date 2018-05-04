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4 мая 201817:19

Журналисты разгадали секрет обуви Ким Чен Ына

chosun.com

Вполне ожидаемо после исторического саммита двух Корей, который состоялся 27 апреля в пограничном пункте переговоров Пханмунджом, внимание журналистов было привлечено к персоне лидера КНДР — первого северокорейского руководителя, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

Ранее СМИ не оставили без внимания то, как Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, вставшего на пути его супруги, чтобы сделать снимок.

Теперь же стало известно еще и о том, что южнокорейских журналистов весьма заинтересовали необычные ботинки Ким Чен Ына.

Они обратились к экспертам, показав фотографии с саммита глав КНДР и Южной Кореи в Пханмунджоме, с просьбой проанализировать внешний вид северокорейского лидера, сообщает РИА Новости.

Сравнив рост Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, они отметили, что глава КНДР казался на 2-3 сантиметра ниже главы Южной Кореи, рост которого около 168 сантиметров.

При этом эксперты, обратив внимание на необычную форму ботинок Ким Чен Ына, предположили, что он носит специальные стельки, чтобы выглядеть выше

Таким образом, реальный рост северокорейского лидера должен составлять около 162,5 сантиметра, предполагают журналисты южнокорейского издания "Чосон ильбо".

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