Из-за кефира правосеков украинский депутат устроил пальбу в горсовете

На Украине во время сессии горсовета в Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба. Как сообщает местное интернет-издание Nikopolnews.net, ее открыл депутат, которого представители экстремистского "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) облили кефиром

Отмечается, что сессия была внеочередной. На ней депутаты планировали рассмотреть множество важных вопросов, которые не удалось обсудить 27 апреля, поскольку тогда ее сорвали активисты.

Причиной скандала стал отказ депутатов рассматривать состав недавно избранного Общественного совета, передает РИА Новости. Сегодня активисты вновь пришли в сессионный зал. Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители правосеков, и в зале начались потасовки.

По словам очевидцев, протестующие надели на голову депутата Александра Рыбакова пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого прозвучали два выстрела.

По данным украинских СМИ, один выстрел был сделан в потолок, второй — в сторону активистов. Начальник полиции Евгений Кравцов сообщил прессе, что стрелял депутат Рыбаков. Это же видно и на фото, которое публикует в своем "Твиттере" местное издание.

Во время стрельбы никто не пострадал, но в стене и на потолке остались следы от пуль.

Позже пресс-служба полиции Днепропетровской области сообщила, что "по факту группового нарушения общественного порядка и хулиганских действий" возбуждено уголовное дело.