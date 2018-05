Вратарь Самсонов подписал трехлетний контракт с "Кэпиталз"

Российский 21-летний голкипер Илья Самсонов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщает на сайте команды. Срок соглашения рассчитан на три года.

В год Самсонов будет зарабатывать 925 тысяч долларов. Прошлый сезон российский голкипер провел в магнитогорском "Металлурге", контракт с котором истек 30 апреля. "Вашингтон" задрафтовал Самсонова еще в 2015 году.

The Washington Capitals have signed goaltender Ilya Samsonov to a three-year entry-level contract beginning in the 2018-19 season. Samsonov's contract will carry an average annual value of $925,000. #ALLCAPS https://t.co/iU5BwKBV1h