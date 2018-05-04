Два человека погибли во время погрузки машины на эвакуатор под Петербургом

Серьезная авария на Кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Ленинградской области унесла жизни двух человек. Очевидец снял на видео последствия страшного ДТП.

Трагический инцидент произошел, как уточняет 47news, около трех часов дня 4 мая на 84-м километре внутреннего кольца КАД. Незадолго до этого на крайней левой полосе остановилась владелица Skoda — женщина вызвала на место эвакуатор, поскольку самостоятельно перемещаться сломанная машина не могла.

Во время погрузки легковушки в нее на полном ходу врезалась Skoda Fabia. Удар был такой силы, что и водителя, и его пассажира выбросило из салона, от полученных травм они скончались на месте. Владелицу сломанной Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии.