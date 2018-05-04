Под Питером грузовик протаранил микроавтобус ФСИН с арестантами

В Ленинградской области грузовик DAF выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус "Валдай", в котором находились четыре сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний и пять осужденных. В результате аварии погибли 3 человека.

ДТП произошло на 57 км федеральной автодороги А-180 "Нарва" возле деревни Черемыкино.

"После столкновения спецавтомобиль перевернулся. В результате аварии двое осужденных погибли, один получил травму. Сотрудники управления по конвоированию не пострадали", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Кроме того погиб водитель грузовика. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.