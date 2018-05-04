Трамп сообщил, что место и время встречи с Кимом согласовано

По данным агентства Bloomberg, определены дата и место проведения саммита американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако где именно и когда состоится встреча, пока не уточняется.

Между тем, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американская администрация не повторит ошибок, допущенных предшественниками по Корейскому полуострову. "У нас есть беспрецедентная возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, но результат неизвестен, — отметил он. — Мы ясно понимаем ситуацию, и плохая сделка — не вариант".

Как напоминает "Интерфакс", саммит был запланирован на конец мая — начало июня. Среди возможных мест проведения СМИ называли Монголию, Сингапур, а также Хабаровск и Владивосток.

В апреля состоялся исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором лидеры взяли курс на сближение и разоружение.