Украинских националистов с "каким-то плакатом" послали в Берлин вместо Крыма

В Крыму имеется достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокаций украинских националистов, заявил РИА Новости зампредседателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Комментируя заявления лидера экстремистской группировки "Организация украинских националистов" (запрещена в России) Николая Коханивского о готовящейся акции на мосту через Керченский пролив, Гемпель подчеркнул, что в Крыму подобные акции не пойдут.

"Они, наверное, перепутали Россию с Украиной. Это на Украине радикалы устраивают различные акции, будоражат народ и создают конфликтные ситуации", — сказал он, назвав заявление Коханивского пустым.

Гемпель также порекомендовал украинским националистам переключить свое внимание на Европу, куда они так стремятся, и оставить российский Крым в покое.

Анонсируя акцию на Крымском мосту, Коханивский рассказал, что националисты намерены разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине или лозунги экстремистского содержания. "Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат," – заявил он в интервью "Обозревателю". При этом, по его словам, националисты не собираются останавливаться и планируют в дальнейшем организовать акции непосредственно в Крыму.