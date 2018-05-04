В Киеве решили сорвать шествие "Бессмертного полка"

Активисты запрещенной в России "Украинской националистической партии" собираются сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве. Они уже отправили заявку в городскую администрацию. В ней четко указано, что цель выхода на улицу – патрулирование и предотвращение шествия с портретами участников Великой Отечественной войны, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на мэрию столицы.

Напомним, что радикалы пытаются сорвать проведение "Бессмертного полка" на Украине уже не первый раз. Год назад местной полиции приходилось даже обезвреживать националиста с гранатометом, который угрожал участникам акции. Кроме того, правоохранительные органы взяли штурмом офис "Украинской националистической партии", откуда радикалы нападали на людей. Там задержали 15 человек.

Несмотря на все препятствия, День Победы и акция "Бессмертный полк" на Украине все равно проводятся. В прошлом году 9 мая по всей стране на улицы вышли более 600 тысяч человек.