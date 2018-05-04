Потерявшийся лосенок забрался в пассажирский автобус в Карелии

Потерявший маму новорожденный лосенок вышел на дорогу вблизи карельской деревни Падозеро и даже попытался уехать на пассажирском автобусе из лесного роддома. Обилие людей его ничуть не смущало, как и количество камер в их руках.

Юного безбилетника высадили и передали сотрудникам МЧС, а те уже доставили его в зоокомплекс "Три медведя", где выкармливанием парнокопытного, который с трудом держался на ногах, займутся специалисты.