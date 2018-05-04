Цель – не деньги: Силуанов объяснил идею нового налога

Новый налог на профессиональный доход самозанятых граждан поможет получить людям официальный статус и участвовать в формировании своих социальных прав, уверен министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы не преследуем цель собрать каких-то дополнительных налогов, — объяснил он в эфире телеканала "Россия 24". — Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают, в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает".

Законопроект о введении нового налога уже подготовлен в Минфине. Ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Планируется, что новый режим заработает уже с 2019 года, однако не сразу по всей стране, а в пилотных регионах. До конца 2018 года для самозанятых граждан в России действуют налоговые каникулы. Затем люди должны будут определиться: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ.