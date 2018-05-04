"Белые каски" могли остаться без денег США из-за провала в Думе

США могли приостановить финансирование "Белых касок" из-за большого числа фактов и свидетелей провокации в сирийской Думе. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали о якобы "химатаке" в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации "Белых касок", которые приехали в Гаагу, — цитирует генерал-майора РИА Новости. — Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасочников со стороны США?".

Между тем, как напоминает РИА Новости, эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемого применения отравляющих веществ в сирийской Восточной Гуте, а также побывали в госпитале в городе Дума, где опросили участников постановочного видео, снятого "Белыми касками". Также инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации "Белые каски".

США пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку "Белых касок". Президент США дал ясно понять, что "партнеры и союзники должны играть большую роль в стабилизации Сирии", а "Белые каски" являются независимой сирийской организацией, состоящей из волонтеров среди гражданских лиц, которых США поддерживает с 2013 года.

Ранее стало известно, что Госдеп США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски". По данным СМИ, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы.