"Боруссия" интересуется бывшим наставником "Зенита"

Дортмундский футбольный клуб "Боруссия" продолжает поиски нового главного тренера, который возглавит команду в летний перерыв. Нынешний наставник немецкого клуба Петер Штегер покинет свой пост по окончании сезона.

Одним из кандидатов называет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, который ранее возглавлял санкт-петербургский "Зенит". В 2017 года он объявил, что берет паузу в карьере после того, как поработал в Китае. Кроме португальца среди претендентов числится тренер французской "Ниццы" Люсьен Фавр, отмечает "Советский спорт".