Основателя "Смысловых галлюцинаций" признали невменяемым

Представители Лефортовского суда Москвы отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу одного из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина. 45-летний музыкант находился под следствием за драку в екатеринбургском магазине "Магнит", которая произошла в ноябре 2017 года, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Владимир Бурдин нанес ножевое ранение одному из посетителей магазина, который оскорблял его и жену музыканта. Сооснователю "Смысловых галлюцинаций" предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ ("причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия"). Оно предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Судебная экспертиза выявила у Бурдина хроническое психическое расстройство. В конце марта суд освободил его от наказания, заменив на бессрочное лечение.

Музыкант опасается, что в психбольницу его отправят навсегда. Бурдин имеет диагноз F06.8 по международной классификации болезней. По его словам, это заболевание не лечится.

Супруга Бурдина говорит, что они с мужем подали апелляционную жалобу. Впереди у пары еще один суд. В настоящий момент Бурдин находится на свободе, так как приговор еще не вступил в силу.

Владимир Бурдин участвовал в первом составе "Смысловых галлюцинаций" с 1989-го по 1991-й годы. Он играл на гитаре и ударных, но затем попал в тюрьму из-за кражи звукового оборудования из свердловского музучилища.

Считается, что именно Будрин написал строчку "Вечно молодой, вечно пьяный", которая легла в основу в основу наиболее известной песни "Смысловых галлюцинаций". Также его авторству принадлежит композиция "Восемь километров по дороге в Сибирь", известная в исполнении группы "Пилот". В 2016 году Владимир Бурдин выпустил сольный альбом "Живой". "Смысловые галлюцинации" официально распались год спустя.