"Тосно" в случае победы в Кубке России не попадет в Лигу Европы

Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области не сможет получить лицензию на участие в еврокубках из-за нарушения сроков подачи документов и сложившейся финансовой ситуации. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Тосно" и курский "Авангард" встретятся в финале Кубка России в Волгограде 9 мая. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

"Возможностей для ФК "Тосно" как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует, — сказал Алаев. Которого цитирует ТАСС. — Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства ФК "Тосно"

"Учитывая то, что "Авангард" не представляет высший дивизион, для него в соответствии с правилами УЕФА по лицензированию клубов и финансовому "фэйр-плей" предусмотрена специальная процедура возможного получения лицензии УЕФА с другими сроками прохождения лицензирования и более упрощенными требованиями по критериям лицензирования: спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным, правовым и финансовым, — добавил Алаев. — "Авангард" воспользовался этой возможностью и в настоящее время проходит данную процедуру, документы были сегодня направлены в УЕФА".