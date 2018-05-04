Проезд не для всех: почему жителям поселка Мосрентген преградили путь шлагбаумом

Автомобилистам из столичного поселка Мосрентген кратчайший путь домой перекрывают шлагбаумом. За проезд их вынуждают платить — как и покупателей, желающих добраться до магазинов на своих машинах. Кто и почему присвоил участок дороги?

Этот пропускной пункт преграждает дорогу всем, кто хочет попасть с Калужского шоссе в поселок Мосрентген или к нескольким крупным магазинам кратчайшим путем. И выбор здесь — или платить, или объезжать и терять время.

То, что дорога внезапно становится платной, для многих водителей — неприятный сюрприз. Не все готовы расставаться с деньгами. Таких разворачивают.

— А что мне теперь делать?

— Назад сдавайте!

Кто-то сдает назад, но большинство все-таки решает раскошелиться. За то, чтобы охрана подняла шлагбаум, на кассе нужно оплатить пятьдесят рублей. Доступны также многоразовые карты — с ними въезд дешевле в два раза. Причем на чеке, который дают водителю, указано, что оплата произведена за парковку.

Парковаться на самом деле никто нигде не планирует, но деньги безропотно отдают.

— Вы за что только что заплатили?

— Я сама этот вопрос задаю.

— За что вы им заплатили 50 рублей?

— Не знаю!

— Жители поселка Мосрентген в шоке, обязаны ездить по какой-то разбитой дороге — непонятно, как это произошло.

— А вы платите, проезжая?

— Да, постоянно проезжаю и платим. Здесь 50 рублей въезд, 50 рублей выезд.

Дело в том, что один из съездов с Калужского шоссе проходит по территории огромного строительного рынка, и именно его администрация распоряжается этим участком дороги. Она решает, как ограничивать транзитные маршруты.

"Мы поставили на том основании, что здесь было очень много транзитного транспорта. Недовольны только те, кто просто так катается", — говорит генеральный директор управляющей компании Владимир Нусс.

— Вы какой-то разрешение получали на установку?

— Зачем — это наша территория!

В администрации поселения Мосрентген уточняют: территория вдоль Калужского шоссе стала частной много лет назад, а съезд дорогой даже не считается.

Выкупить дорогу у владельцев рынка власти обещают в ближайшие два года. До тех пор жители Мосрентгена будут ездить в поселок по специальным пропускам.