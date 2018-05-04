Киев направил Москве ноту в связи с задержанием браконьеров

Украинское дипломатическое ведомство направило российскому МИДу ноту с просьбой разъяснить обстоятельства задержания рыболовецкого судна "ЯМК-0041" недалеко от крымского мыса Тарханкут, заявила агентству ТАСС пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Марьяна Беца.

Напомним, сегодня российский сторожевик "Аметист" задержал украинских рыбаков по подозрению в браконьерстве. Пограничники считают, что судно "ЯМК-0041" незаконно ловило камбалу в экономической зоне РФ. Экипаж доставлен в Крым, у них изъяли несколько километров сетей.