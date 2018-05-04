Голландские компании могут оштрафовать из-за Крымского моста

Подрядчики строительства Крымского моста используют для работ спецтехнику, в том числе произведенную за пределами России, но централизованной закупки/поставки иностранного оборудования под возведение транспортного перехода не было. Об этом заявили представители ФКУ Упрдор "Тамань", которое является заказчиком моста.

Как напоминает "Интерфакс", прокуратура Нидерландов проводит расследование относительно предполагаемого отношения семи голландских фирм к строительству моста через Керченский пролив. По версии нидерландского следствия, голландские компании могли поставлять техническое оборудование для строительства Крымского моста, а также проводить техобслуживание ранее установленного оборудования.

По данным иностранных СМИ, если компании будут признаны виновными в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро.

Крымский мост планируется открыть уже во второй половине мая. Он станет самым длинным мостом в России и соединит Крым с материком.