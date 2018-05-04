13 мая в центре Москвы снова соберутся противники блокировок

Шествие и митинг за свободный Интернет в центре Москве согласованы на 13 мая. Мероприятия проводят организаторы мероприятия, прошедшего 30 апреля в поддержку мессенджера Telegram.

По данным ТАСС, акция пройдет с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова, заявленное число участников – пять тысяч.

30 апреля в центре столицы собрались 7,5 тысячи человек.

Ранее московский суд постановил заблокировать Telegram из-за отказала компании предоставить ФСБ дешифраторы сообщений. Позже мессенджер был запрещен в Иране.