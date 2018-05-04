Путаются в показаниях. Запад не может назвать точную дозу яда, которым отравили Скрипалей

В чем измеряли дозу яда для Скрипалей? В граммах или миллиграммах? В странном деле об отравлении запуталась даже "Организация по запрещению химоружия". Сначала там объявили, что в Солсбери найдены чуть ли не 100 граммов нервно-паралитического вещества. Таким количеством можно отравить весь город. Потом уточнили, что речь всё-таки идёт о миллиграммах. А чуть раньше в Чехии официально подтвердили, что тоже работали с веществами такого типа. В Москве это признание уже назвали "красочной иллюстрацией несостоятельности британской позиции".

К многочисленным полицейским кордонам в Солсбери сегодня добавился еще один. Полиция, пожарные и кареты скорой помощи утром перекрыли одну из улиц в центре города, где утром был обнаружен подозрительный пакет. Как потом выяснилось, это была забытая кем-то сумка с продуктами. Ровно два месяца назад в этом парке были обнаружены с признаками отравления Скрипали. Управление национальной службы здравоохранения по юго-западному округу Англии сегодня подтвердило, что бывший полковник по-прежнему находится в больнице Солсбери. Британские спецслужбы где-то прячут его дочь Юлию. Никакой новой информации о ходе расследования при этом нет.

Определенный итог подвел первого мая советник по национальной безопасности, когда он выступал в парламенте. На вопрос одного из депутатов о том, что подозреваемые хоть есть? Он стеснительно сказал, что нет. То есть до сих пор такой информации у них нет. Британцы сразу обвинили Россию. Якобы наша страна причастна к этому преступлению. На тот момент они опирались исключительно на умозаключение, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Российское посольство с иронией обратилось к британским властям, используя кадр из оскароносного фильма "Три билборда". Прошло два месяца, подозреваемых нет, как же так, Тереза Мэй?

Правительство Великобритании запуталось в так называемом деле Скрипалей и уже не раз попадалось на том, что говорит неправду. Сначала британские же эксперты опровергли ложное заявление министра иностранных дел Джонсона о том, что они якобы установили страну-производителя отравляющего вещества.

Теперь президент Чехии Милош Земан признал, что "Новичок" создавали и тестировали чешские военные химики, опровергнув утверждение Терезы Мэй о том, что этот яд производился только в России.

Вывод заключается в том, что у нас в стране было произведено и испытано вещество "Новичок" в небольших количествах, а затем уничтожено. Лицемерно притворяться, что это не так, признался президент Земан.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова усомнилась в том, что в руководстве военного блока НАТО, в который входит Чехия, ничего об этом не знали.

К тому же есть информация, что и в США, и в Великобритании проводились эксперименты с веществом А234, которое там называют "Новичком".

Какие еще страны, хотелось бы заслушать именно официальное заявление альянса, которые входят в НАТО, занимаются подобными исследованиями? Мы ожидаем ответа и от других стран, о которых мы говорили, у которых есть, была и остается возможность произвести "Новичок", призвала Мария Захарова.

Глава организации по запрещению химоружия Ахмеда Узюмджю в интервью New York Times заявил, что для отравления Скрипалей было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде. Российские эксперты считают, что он говорит о чем-то нереальном.

О дозе в 50-100 грамм. Если бы там было столько чистого вещества, например, А-234, то этого бы точно хватило на все Солсбери. Абсолютно точно. Если бы оно было применено в жидком виде, то это была бы катастрофа со сносом всего поселка, считает доктор химических наук Леонид Ринк.

Это количество слишком велико. Поскольку даже 30 миллилитров метанола – уже смертельная доза для человека, уверен эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Пресс-секретарь организации по запрещению химоружия слова своего начальника в итоге опроверг. В ответ на запросы СМИ пресс-секретарь ОЗХО заявил, что организация не сможет оценить или определить количество нервно-паралитического вещества, который был использован в Солсбери 4 марта. Количество может быть охарактеризовано миллиграммами. Узюмжю сделал еще одно спорное заявление о поразительной устойчивости обнаруженного в Солсбери вещества. Это полностью противоречит словам химика Вила Мирзоянова, на которого активно ссылались в Великобритании, выстраивая обвинения в адрес Москвы.

А234, как другие вещества ряда "Новичка", они весьма подвержены воздействию влаги, воды. В день атаки в Солсбери была очень туманная погода и вещество должно было разложиться. Однако этого почему-то не произошло, рассказал Мирзоянов.

Версия Терезы Мэй вообще рассыпается на глазах. Поэтому никакого русского следа в этом деле нет и не может быть. Потому, что в отличие от Великобритании и США, Россия полностью выполнила свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия, уверен эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

Но Лондон заинтересован в дальнейшем разжигании скандала.

Масштабной высылки дипломатов и испорченных отношений с Москвой недостаточно. Великобритания намерена создавать антироссийскую коалицию и использовать для этой цели такие площадки, как саммиты Большой семерки, двадцатки, Евросоюза и НАТО. Об этом, по сложившейся здесь практике, стало известно сегодня из утечки из британского министерства иностранных дел.