Секс-скандал оставил любителей литературы без Нобелевки

Мастерам слова, мечтающим подобно Бунину, Пастернаку и Хемингуэю услышать свою фамилию в стенах Шведской королевской академии, придется подождать как минимум год — до 2019 года. Впервые за 75 лет Нобелевский комитет не будет вручать самую престижную в мире премию по литературе. Официальная причина — утрата международного доверия. Неофициальная — терпение литераторов лопнуло после того, как в прессу утекли слухи о сексуальных домогательствах прямо в здании академии.

Что бы сказал изобретатель динамита, глядя, как взрывная волна от секс-скандала подрывает учрежденную им премию, можно только догадываться. Но фонд Нобеля, который вот уже больше 100 лет выполняет его последнюю волю и управляет активами, поддержал решение Шведской академии не вручать в этом году премию по литературе.

"После долгих и напряженных дискуссий мы решили не присуждать премию в этом году, потому что доверие к Академии сейчас подорвано по всему миру", — сообщил Андерс Олссон, и.о секретаря Шведской академии.

До этого вмешивались только мировые войны, но в современной Скандинавии повод сочли ничуть не меньшим — 18 женщин обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии Жана-Клода Арно. Это 71-летний фотограф, а также муж Катарины Фростенсон — члена Шведской академии, что отвечает за награждение и отбор номинантов премии по литературе

В ноябре 2017 года в шведском таблоиде Dagens Nyheter вышла статья, где женщины подробно описали случаи домогательств, происходившие за последние 20 лет.

"Я познакомилась с ним на вечеринке в 2007 году. Он почти ничего не сказал, прежде чем начал хватать меня", — рассказывает писатель-романист Габриела Хаканссон.

При этом некоторые инциденты происходили в квартирах, принадлежащих Шведской академии. Кроме того, организация наряду с мэрией Стокгольма была спонсором клуба Forum, где Арно также домогался женщин. В апреле издание Dagens Nyheter опубликовало еще одно расследование. По данным газеты, Жан-Клод Арно раскрыл посторонним имена семи лауреатов Нобелевской премии, хотя по правилам Нобелевского комитета вся информация о выдвижении на премию остается секретной в течение 50 лет. Хоть сам фотограф все обвинения отрицает, внутри самой академии случился раскол.

"Шведская академия достойна большего, чем просто исчезнуть из-за одного скандала. Ни один из членов Академии не сделал ничего плохого, я, к примеру, никого сексуально не домогалась", — говорит Кристина Лунг, драматург, член Шведской академии.

В результате четверо академиков, включая Сару Дауниус, которая стала первой женщиной на посту постоянного секретаря, заявили о своем выходе из организации. Тут забеспокоился даже король Швеции.

"Мы надеемся, что удастся найти правильное решение для будущей работы Шведской академии, это чрезвычайно важное учреждение для Швеции", — заявил король Карл XVI Густав.

Тем не менее, вручение Нобелевской премии по литературе решено перенести на будущий год. Это означает, что в 2019 году объявят двух лауреатов сразу.

Ситуация, в которой вручение перенесено из-за скандала, первая в истории награды. К тому же поводом стали обвинения, выдвинутые в адрес мужчины, который официально с академией и Нобелевской премией никак не связан. Но сегодня обвинения в домогательствах могут не хуже динамита разрушить любую репутацию.