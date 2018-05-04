Юбилей Михаила Шемякина: самому неформальному мастеру - 75

За формализм его отчислили из художественной школы, после послушания в монастыре обвинили в религиозной пропаганде, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, а в итоге изгнали из Советского Союза. Сегодня его картины — в мировых и отечественных музеях, а созданные им памятники — на улицах российских, европейских и американских городов. Михаилу Шемякину — 75. "Человек самобытного таланта и огромной созидательной энергии", — так к мастеру в поздравительной телеграмме обратился президент Путин.

Самое известное творение Михаила Шемякина — это "Дети — жертвы пороков взрослых" на Болотной площади в Москве. "Наркомания", "Проституция", "Алкоголизм" — пороки эти сами не раз становились жертвами вандализма, и их пришлось даже огородить решеткой и от детей, и от взрослых. Первые время эти пугающие фигуры вызывали горячие споры. Но сейчас ничего — все привыкли. А в советские времена особый взгляд на окружающую действительность привел Михаила Шемякина в психиатрическую клинику, куда его упекли по приговору суда.

"Раздевали догола, привязывали к столу в комнате небольшой, — вспоминает художник. — Перед тобой — огромный полированный отражатель с лампочками. Наушники надевают, укол, ты весь в проводах". Так пытались выработать "рефлекс на правильных художников" и вызвать отторжение буржуазного искусства.

"Произносили — "Репин", "Шишкин", "Айвазовский", и вдруг истошный крик — "Пыкассо", потом включаются эти лампы и огромное пересечение световых линий. И потом ты снова в темноте полной", — рассказывает Михаил Шемякин.

Не помогло. Шемякин бродяжничал, жил в монастыре, ночевал в пещерах Сванетии, но рисовал только то, что хотел и умел. На него завели дело по 64-й расстрельной статье о госизмене и предложили покинуть Советский Союз. "Никто не должен был знать, что я изгоняюсь навсегда, — говорит художник. — Я имел право позвонить родителям через два месяца, когда буду уже в другой стране. Условие такое. Договор. Правда, мне дали 50 долларов на дорогу".

А сейчас у Шемякина — старинный замок во Франции, под Шатору. Вместе с мастером гуляем в его большом поместье. В самом замке места для его работ уже не осталось. Поэтому парк постепенно превращается в музей под открытым небом.

Те, кто его гнобили и писали доносы, потом набивались в друзья с извинениями. Он понял и простил. А знаменитый советский скульптор Михаил Аникушин, который принимал участие в изгнание Шемякина из страны, даже прислал в подарок своего Чехова.

"Он многое понял и очень комплексовал, все время приезжал в Москву, где я только ни был, и говорил – "Миша, ну я ж не знал вас вообще. Мне сказали: "Нужно подписать бумагу, какого-то хулигана выгоняют", — продолжает Михаил Шемякин.

Они живут здесь вдвоем с женой Сарой. Она — переводчик с русского языка. Как-то приехала с американскими телевизионщиками расспрашивать про дружбу с Высоцким, да так и осталась. "Конечно, я была потрясена, когда приехала к нему в мастерскую и задала один вопрос, а получила целое эссе о Высоцком на прекрасном языке, — признается Сара. — Он очень красиво говорил".

И замок, и коллекцию работ, и парк скульптур Шемякин планирует завещать России. Прижизненный памятник мастеру уже готов — автопортрет на коне. "Мою маску делала американская скульпторша, то есть снимала, очень неприятное занятие, — отмечает художник. — Надо было побрить голову, тебя запечатывают в гипс, в носу трубки, выдержать это очень тяжело и очень страшно".

У всадника — 4 лица. Прошлое осталось сзади, настоящее проносится мимо с двух сторон, а будущее никому неизвестно, поэтому художник мчится вперед с закрытыми глазами.