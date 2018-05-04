Су-57 и МиГи с "Кинжалами": авиаторы удивили москвичей новинками

Миллионы жителей и гостей Москвы смогли увидеть в небе новейшее российское супероружие — гиперзвуковой комплекс "Кинжал": ракеты, от которых нет защиты, установлены на модернизированные самолеты МиГ-31К. Они прошли над столицей в рамках первой в этом году репетиции воздушной части Парада Победы. Также впервые над Красной площадью пронеслись истребители пятого поколения Су-57. А всего в небо 4 мая поднимались 75 самолетов и вертолетов.

Аэродром Кубинка, Московская область. На взлетно-посадочную полосу выруливают первые экипажи пилотажной группы "Русские витязи". За ними пойдут "Стрижи", потом штурмовики на Су-25. Именно Кубинка отправляет на Парад Победы самую внушительную делегацию — 36 бортов, 19 самолетов и 17 вертолетов.

По бетонке разбегается первая тройка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Отрыв! И сразу же начинает разбег следующая двойка. За ней вдогон — вторая. С таким расчетом, чтобы за один круг над аэродромом "Витязи" успели составить ромб. И к нему пристраиваются взлетающие пары "Стрижей". Потом в небо уходит четверка многоцелевых истребителей поколения "4+" МиГ-29 СМТ. И штурмовики.

Самолеты уходят в зону для построения. А в это время с кубинского аэродрома поднимается в небо большая группа вертолетов. Целая воздушная армада. В это время к точке сбора, где-то над Зеленоградом, подходят самолеты, базирующиеся на других аэродромах. Дальше всех лететь стратегам на Ту-160 и Ту-95МС, из Энгельса, истребителям-бомбардировщикам Су-34 из Бутурлиновки и летчикам Липецкого авиацентра. Они идут в составе "Тактического крыла" из 10 боевых машин.

Самолеты и вертолеты летят на Парад с 8 аэродромов. Свести их в одной точке, в одно время — штурманское и командирское искусство.

О том, удалось ли сегодня задуманное, судить, конечно, командирам. Оценки зрителей, которые могли видеть самолеты и вертолеты из разных точек столицы, — сплошные восторги.

На Параде Победы этого года будет сразу две премьеры: новейшие истребители 5-го поколения Су-57 и модернизированные перехватчики МиГ-31К, вооруженные "Кинжалами". Теми самыми, которые способны преодолевать любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. В воздушный строй постоянных участников они вписались удачно. "Погода сегодня нормальная. Повезло. Пролетели, в общем-то, все группы штатно. Сейчас позвонили, узнали. Получили замечание. Ну, в общем-то, как разбирали, так и отработали", — констатирует командир авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" Андрей Алексеев.

По прогнозам метеорологов, 9 мая погода будет такая же ясная. Так что у любителей авиации есть возможность разглядеть все в деталях.