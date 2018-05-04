Бизнесмен может получить реальный срок за покупку GPS-трекеров

Столичному бизнесмену грозит уголовное дело за покупку GPS-трекеров для курьеров. Владелец сервиса по доставке еды собирался использовать "маячки", чтобы клиенты могли отслеживать заказы. Но китайские приборы оказались "с сюрпризом", а предприниматель попал под статью о незаконном обороте шпионской техники. Сколько еще историй, когда расплатой за незнание стала уголовная ответственность? И как предлагают изменить подход к подобным делам?

Владелец сети ресторанов Артем Лаптев заказал на заграничном сайте GPS-трекеры для своих курьеров. Чтобы клиенты видели, где сейчас их заказ. Вместо почты, позвонили из следственного отдела. Оказалось, в "маячки" был встроен микрофон. Закон считает такое устройство шпионским. За его покупку может грозить 4 года тюрьмы.

"Мне был нужен просто GPS-трекер, я купил самый простой, — рассказывает Артем. — Я вообще не понимаю, как с таким размером можно использовать устройство для негласного слежения".

В такой же ситуации оказался житель подмосковной Ивантеевки Михаил Мишин. У его отца три раза угоняли автомобиль. Поэтому на свой Михаил решил поставить "маячок": мол, если угонят, будет легче найти. В борьбе с преступниками он сам оказался подозреваемым. Купил аппаратуру, которая способна отслеживать передвижения транспорта.

"Если бы там написано было "шпионит" или еще чего-то, даже на ломаном переводе, я бы не стал заказывать, — говорит Михаил. – Но там никакой информации об этом не было".

Пользоваться оборудованием со скрытой камерой или диктофоном в России могут только спецслужбы. Тем не менее, заказать подобные устройства можно за границей. Но посылка вряд ли дойдет — ее задержат на таможне. В то же время сотни уже российских сайтов предлагают галстуки, пробки от бутылок, ручки со встроенной видеокамерой.

Риск велик. Закон приняли, чтобы оградить граждан от вмешательства в частную жизнь. При этом определение того, что считать спецтехникой для негласного сбора информации, размыто. К спецтехнике относятся диктофоны, видеокамеры, если они вмонтированы в бытовые предметы.

Преступлением считается уже момент, когда покупку оплатили. За последние два года в России возбуждено 765 подобных уголовных дел. Самое резонансное — когда курганский фермер заказал брелок с "маячком" для теленка, который то и дело отбивался от стада. Дело в итоге закрыли.

Генеральная прокуратура созвала специальную комиссию, чтобы скорректировать применение этой статьи. Осужденного по ней даже условно могут не принять на госслужбу или отказать в кредите. Тем временем, Артем Лаптев, купивший "маячок" для курьеров, ждет решения следователей. Ему или предъявят обвинение или закроют дело, на что он и надеется. И уже приобрел сертифицированные устройства для своей работы.