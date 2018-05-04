Сборная США одолела по буллитам главных фаворитов чемпионата мира канадцев

Стартовая встреча группы "В" между сборными Канады и США получилась крайне упорной. Соперники лишь в буллитной серии смогли выявить победителя. Американские хоккеисты оказались сильнее своих оппонентов из Канады. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу "звездно-полосатых".

Канадцы вышли вперед уже на 1-й минуте стартового периода. Отличился Пьер-Люк Дюбуа. В середине периода Райан О'Райли удвоил преимущество сборной Канады. Однако затем американцы сумели забросить три шайбы подряд. Голы оказались на счету Андерса Ли, Дилана Ларкина и Джона Годро.

До конца третьего периода Энтони Бовилье и Колтон Парайко отличились у канадцев, а американец Дилан Ларкин оформил дубль. Дополнительное время также завершилась вничью – 4:4. А в буллитной серии победа досталась сборной США.

Следующий матч американцы проведут 5 мая против хозяев турнира датчан. Канадская сборная сразится с хоккеистами Южной Кореи. Напомним, что ранее российская команда в стартовом матче чемпионата мира победила французов со счетом 7:0.