В Домодедове задержали пьяного дебошира, прилетевшего из Эмиратов

В московском аэропорту Домодедово задержали пассажира, устроившего пьяный дебош в самолете. Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 35-летний новосибирец прилетел из ОАЭ.

На борту лайнера он ругался и не реагировал на просьбы утихомириться со стороны пассажиров и членов экипажа. На авиадебошира завели дело о хулиганстве.