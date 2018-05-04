Врач Пенса заложила доктора Трампа и ушла в отставку

Врач вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Пенья ушла в отставку на фоне скандала с доктором американского лидера Дональда Трампа, дав на Ронни Джексона показания в Конгрессе и подтвердив обвинения в непрофессиональном поведении в его адрес. Об этом сообщает Politico.

Ранее Трамп выдвинул Джексона на пост министра по делам ветеранов, но тот отказался от должности из-за скандала с болеутоляющими, алкоголем и пьяным ДТП. Виновным он себя не считает.

И Джексон, и Пенья – военврачи.