ФК "Локомотив" продлил контракт с Юрием Семиным

4 мая на базе "Локомотива" в Баковке главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин подписал новое соглашение с клубом по схеме "1+1". Президент "красно-зеленых" Илья Геркус и нынешний наставник команды поставили свои подписи под контрактом.

"Разумеется, это важное событие для меня. Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем. Ждем болельщиков на стадионе", — цитирует Семина официальный сайт ФК "Локомотив".

Илья Геркус отметил, что команда выполнила все задачи на сезон, но он высказал уверенность, что "железнодорожники" смогут подарить "всем нам праздник". "Подписание нового контракта с главным тренером — свидетельство полной поддержки и доверия", — заявил президент клуба.

За два тура до окончания нынешнего чемпионата "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице. Уже 5 мая "красно-зеленые" досрочно могут завоевать чемпионство, если обыграют санкт-петербургский "Зенит".