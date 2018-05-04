Евгения Медведева рассталась с тренером Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира и дважды серебряный призер Олимпийских игр собирается работать с новым специалистом. Об этом сообщил директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

"Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в "Самбо-70", но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию", — приводит слова Лайшева ТАСС.

Этери Тутберидзе отказалась комментировать уход своей ученицы. Напомним, что Медведева тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года. Она является воспитанницей "Самбо-70".