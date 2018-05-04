Во время трансляции свадьбы принца Гарри используют технологию распознавания лиц

Сотрудники британского телеканала Sky News будут транслировать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл с применением технологии распознавания лиц. Это нужно для того, чтобы зритель мог отличить знаменитость от рядового британца, сообщает V3.

Обеспечивать инновационную трансляцию будут несколько компаний, в том числе, Amazon.

Программа будет идентифицировать всех гостей, которые придут на свадьбу принца Гарри в Капеллу Святого Георгия в Виндзорском замке.

Зрителям прямой трансляции покажут информацию о гостях, их прошлом и достижениях.

Если эта идея окажется успешной, ее будут применять на других трансляциях, например, премии "Оскара".

Впрочем, некоторые эксперты уже говорят о том, что трансляции с распознаванием лиц поднимут вопрос о конфиденциальности тех, кто окажется в кадре. Так, не сообщается, откуда алгоритмы взяли информацию о том или ином человеке, досье на которого будет появляться на экране в режиме реального времени.

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Ожидается, что ее посетят более 2,6 тысячи гостей.