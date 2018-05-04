США объявили о начале воздушных операций против ИГ в Сирии

Находящаяся в Средиземном море авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к проведению воздушных операций в Сирии, направленных против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В заявлении ВМС США отмечается, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков уже совершили несколько вылетов над Сирией, передает ТАСС.

"Мы по-прежнему готовы по указанию нанести точечные удары", — сообщил контр-адмирал Юджин Блэк, добавив, что такие операции призваны "ликвидировать ИГ и угрозу, которую она представляет для международного сообщества".

Авианосец "Гарри Трумэн" и возглавляемая им ударная группа были направлены в Сирию для нанесения ударов 11 апреля. На борту "Гарри Трумэна" находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей группы входят почти 6,5 тысячи военнослужащих

14 апреля США, Великобритания и Франция уже нанесли массированный авиаудар по ряду объектов в Сирии.