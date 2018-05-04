Илья Воробьев: поработаем над тем, чтобы победа не расслабила игроков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал игру национальной команды против сборной Франции, в которой россияне разгромили соперника со счетом 7:0. Специалист заявил, что будет специально работать над тем, чтобы победа не расслабила наших игроков.

"Обе бригады большинства забили, так что мы обеими довольны. В целом нет таких звеньев, чья игра бы совсем не устроила по матчу с французами. Завтра будем работать над тем, чтобы команду не расслабила эта победа", — цитирует Воробьева РИА Новости.

Кроме того, наставник российской сборной признался, что еще не знает, будут ли перестановки в составе. Также остаются вопросы и по заявке Ильи Сорокина третьим вратарем. На вопрос, следит ли Воробьев за выступлениями Овечкина и Малкина в НХЛ, он ответил , что знает счет в серии между "Вашингтоном" и "Питтсубргом", но саму игру не смотрел. "Своих забот хватает", — добавил специалист.