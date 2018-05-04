Мошенников, которых ждут в России, превратили в жертв политрепрессий
Приговорены к длительным тюремным срокам судом Гватемалы. Были признаны виновными в мошенничестве. Но могут выйти на свободу. А то и вовсе получить политическое убежище. Это про семью Битковых — Игоря, его супругу Ирину и дочь Анастасию, тех самых, что уже давно объявлены Россией в международный розыск по делу Неманского целлюлозно-бумажного комбината. В свое время они набрали кредитов у отечественных банков, в том числе "ВТБ", а потом обанкротили предприятие и сбежали за границу. Все очевидно. У российского МВД есть доказательства: банкротство было преднамеренным. Ну а у гватемальских следователей, в свою очередь, доказательства использования Битковыми поддельных документов на территории самой Гватемалы, где они и скрывались. И суд с этими доказательствами полностью согласился. Вот только теперь вдруг — пересмотр дела. Специальной инстанцией, по требованию гватемальского конституционного суда. Были аферистами и мошенниками, а стали возможными жертвами политического преследования со стороны Москвы.
Статья в канадской The Globe and Mail, которую цитируют все Западные СМИ. Заголовок за душу берет: "Русская семья, заключенная в тюрьму в Гватемале, ищет помощь Оттавы".
"Наша жизнь подвергается большому риску, пока мы остаемся в Гватемале, зная коррупционную природу российских и гватемальских систем правосудия", — цитата из письма на семь страниц канадскому премьеру Джастину Трюдо, где изложена целая жалобная история для Старого и Нового света. Мол, когда целлюлозно-бумажный бизнес Битковых, тот самый Неманский ЦБК, получил кредит от российских госбанков на ремонт, один из финансистов попросил Игоря Биткова продать ему 51% бизнеса за бесценок. Тот отказался, и начались угрозы. А еще с 2003-го года их заставляли принимать участие в фальсификации выборов, дочь Анастасию похитили некие рейдеры. Политическое преследование, пишет она в Facebook на испанском, который выучила во время "гонений" (это ее слова).
"Два предпринимателя под собственное поручительство взяли кредит для собственной компании, которая уже не справлялась с 2006 года с налоговым бременем, — рассказывает руководитель Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов. — После того, как физически невозможно было закрывать кредит, а они были взяты и у Сбера, и у "Альфы", и у "ВТБ", было принято решение о том, чтобы уехать. После того, как были объявлены в мошенничестве граждане, они уехали в самую такую страну, где можно было дешевле всего купить гражданство, это Гватемала. В 2015 году их стали судить по этому вопросу, и они попытались разыграть антироссийскую карту".
Уильям Браудер в этой истории возник неожиданно, но только на первый взгляд. Выступил на слушаниях Хельсинкской комиссии в Конгрессе США насчет Битковых и "руки Кремля". Вот его слова: "Это стандартная практика в России, где организованные преступники работают вместе с коррумпированными правительственными чиновниками для извлечения имущества и денег от своих жертв".
Международный финансист, заочно приговоренный в России к девяти годам тюрьмы за неуплату четырех миллиардов рублей налогов, просто зарабатывает политически очки. Ведь с репутацией "доброго американского дядюшки" для всех "жертв режима" из России деньги на Западе крутятся быстрее.
"Браудер сам по себе — это пешка, — считает адвокат Наталия Весельницкая. — Это человек, который нанят определенным кругом лиц для ведения определенной пропагандистской антироссийской риторики".
А Битковы — просто мошенники. Причем дважды, в России и Гватемале. Они хотят в США, но сразу из тюрьмы в Центральной Америке туда перепрыгнуть трудно. Сначала Канада, у которой свой интерес. Ведь Браудер действует через Конгресс, в котором сидят республиканцы, нужные Трампу. И поддерживая его, заручившись поддержкой Конгресса, Оттава сможет давить на Вашингтон.
"Битковы выбирают Канаду, потому что это самый простой способ получить гражданство и при этом сохраниться в сфере влияния американских конгрессменов, — добавляет руководитель Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Канада выбирает Битковых, потому что это очень мощный инструмент усиления переговорных позиций в экономике с Трампом, который, с одной стороны, серьезно зависит от конгресса, а с другой усилил давление на Канаду".
Сейчас посольство Канады в Гватемале работает с США, заявила глава МИД Христя Фриленд. Неудивительно, учитывая недавний скандал с прошлым госпожи Фриленд, дед которой сотрудничал с фашистами, а она это, конечно, отрицает, называя "российской дезинформацией". Фейки про "руку Москвы" ей явно по душе. Наше посольство в Гватемале реагирует сдержанно: "Посольство отслеживает ситуацию с развитием дела Битковых, но на текущую дату каких-либо официальных подтверждений их обращения по поводу убежища на территории Канады у нас нет".
Появление Браудера делает историю Битковых еще более политизированной, а им того и надо. По сути, один мошенник прикрывает других. Но такой информационной атаки гватемальское правосудие может и не выдержать.
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