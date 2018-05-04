Ученые признали голодание эффективным средством против старения

Сотрудники Массачусетского технологического института провели исследование, в ходе которого выяснили, что голодание в течение суток способно приостановить старение стволовых клеток кишечника, сообщает MedicalXpress.

С возрастом способность нашего кишечника регенерировать ухудшается. Это делает его уязвимым для инфекций, развития злокачественных опухолей и других болезней. За пополнение клеток желудочно-кишечного тракта, которое необходимо для его правильного функционирования, отвечают стволовые клетки.

Американские биологи сутки не кормили лабораторных мышей, а затем извлекли у них стволовые клетки кишечника. Оказалось, что за время голодания у клеток несколько изменилась функия — они переключались на расщепление жирных кислот вместо глюкозы для получения энергии. Это обстоятельство улучшило их функционирование и общую регенеративную способность тканей.

Исследователи из Массачусетса собираются исследовать это явление более подробно, чтобы разработать препарат, который поможет пожилым людям, страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта.