Российские спортсменки завоевали золото и два серебра на чемпионате Европы по борьбе

Женская сборная России завоевала три медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в Каспийске. На счету россиянок одна золотая медаль и две серебряные. Золото досталось Стальвире Оршуш, выступавшей в категории до 53 кг.

В финале россиянка одолела Ванессу Колодинскую из Белоруссии, впервые став чемпионкой Европы. Ирина Олоногова завоевала серебряную медаль в категории до 57 кг. Награду того же достоинства добыла еще одна россиянка – Инна Тражукова стала второй в категории до 62 кг.

По итогам четырех соревновательных дней сборная России лидирует в общекомандном зачете. В копилке национальной команды шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. Вторыми идут турецкие борцы (3, 0, 5). Третье место у Азербайджана (2, 3, 5). Напомним, что чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая.